Havuz suyu yutarsanız ne olur?

FİTOTERAPİST Dr. Buğra Buyrukçu, halka açık havuzlarda özellikle çocukları bekleyen tehlikelere karşı anne-babaları uyardı.Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte havuzlara akın edenleri boğulma riski dışında çeşitli hastalıkların beklediğini söyleyen Dr. Buyrukçu, "Steril olmayan havuzlar tehlike saçmaktadır.Havuza girenlerin hijyen kurallarına uymaması sonucu klorlu da olsa mikropların, hastalıkların bulaşması engellenememektedir.Bu durum özellikle çocukların sağlığını tehdit etmekte; ishal, idrar yolu enfeksiyonu, kulak, burun, boğaz veya göz enfeksiyonu, cilt hastalıkları bu dönemde en sık görülen hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

HAVUZ SUYU YUTULURSA...

Dr. Buğra Buyrukçu; havuza giren çocukları bakteri, virüs ve mantarlara karşı korumak için alınacak tedbirleri de sıraladı. Dr. Buyrukçu, şunları söyledi: "Havuza mutlaka duş alındıktan sonra girilmeli, havuzdan sonra da temiz su ve sabun ile banyo yapılmalıdır. Çocuklara, havuz suyunu yutmamaları gerektiği çok iyi anlatılmalıdır.Zira yutulan havuz suyu tifodan kolibasiliye, dizanterinden criprosporidyum ve shigellaye kadar sayısız mikrobun vücuda girmesine neden olabilir.Yine çocuğın vücudunda kesik, sıyrık veya yara varsa, havuza sokulmamalıdır. Alınacak en temel tedbir ise temiz olduğundan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle girmemektir."

Dr. Buğra Buyrukçu, havuzdan bakteri veya virüs bulaşması sonucu görülen hastalık belirtisi ve tedaviye ilişkin de şu bilgileri verdi: "Sindirim sisteminde başlayan enfeksiyonlar sonucu genelde çocukta karın ağrısı, ishal, kusma ve hafif ateş görülür.Bol sıvı tüketimi ve diyet ile hastalığa müdahale edilmeli, ilerlemesi durumunda ise hekime başvurulmalıdır.Yine havuz kaynaklı kulak ve göz enfeksiyonu ve mantar hastalıklarına karşı da mutlaka tıbbi destek alınmalıdır…"

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 20:09