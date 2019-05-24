Hava değişimine gelen asker, intihar etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yapan 20 yaşındaki Gökhan Sarıal, hava değişimi alarak memleketine geldi. Askerimiz, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde av tüfeğiyle kendini karnından vurarak hayatını sonlandırdı. KKTC'de vatani görevini yapan Gökhan Sarıal, bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar mahallesindeki evine geldi. Dün akşam saatlerinde evden ayrılan Sarıal, geri dönmeyince babası Bekir Sarıal, oğlunu aramaya çıktı. Baba Sarıal, Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise Sarıal'ın av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.