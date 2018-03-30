Hastanede yer yok diye eve gönderdikleri kız, kan kusarak can verdi!

BİLECİK'TE öksürmeye başlayan genç kız hastaneye gitti. Doktor, ateşi yükselen, öksürüğü artan kızı, "Belki griptir, evde iyileşsin öyle gelsin" diyerek ilaç yazıp eve yolladı. Evde birdenbire ağzından ve burnundan kanlar gelen genç kız hayatını kaybetti.

ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ ARTINCA HASTANEYE GİTTİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat Bölümü'nden iki yıl önce mezun olan Özlem Oduncu, İstanbul'da ailesinin yanında yaşıyordu. Genç kız, 25 yıldır çaycılık yapan babasına destek olmak için özel bir firmada işe başladı.

Bir süre önce başlayan öksürük giderek artınca, genç kız bu ayın başında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.



DOKTOR ÇARE BULAMAYINCA GENEL CERRAHİYE YÖNLENDİRDİ

İddiaya göre hastanede yaklaşık 15 gün tedavi gören Oduncu'nun öksürüğüne doktor çare bulamadı. Oduncu, doktorun önerisiyle aynı hastanenin Genel Cerrahi bölümüne yönlendirildi.

"BELKİ GRİPTİR" DİYEN DOKTOR İLAÇ YAZIP EVE YOLLADI

Ancak hastanenin yatış bölümünde yer olmadığı için iletişim numarası alınarak evine gönderildi. 23 Mart'ta yeniden hastaneye yatırıldı. Genç kızın ateşi yükseldi. İddiaya göre doktor skandal bir kararla genç kıza ateş düşürücü ilaç yazarak "Belki griptir. Evde ateşi düşsün, iyileşsin öyle gelsin" diyerek çıkışını yaptı.

EVDE AĞZINDAN BURNUNDAN KANLAR GELEN KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız, annesi Türkan Oduncu'yla birlikte Güneşli'de bulunan evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan genç kız ağzından burnundan kanlar geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oduncu kurtarılamadı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM, CEZALARINI ÇEKSİNLER"

Baba Mustafa Oduncu kızının ihmal kurbanı olduğunu belirterek, "Hasta kızımı hastaneden çıkarttılar. Aynı gün eve geldik hayatını kaybetti. Hastaneden ve doktordan şikâyetçi oldum. Cezalarını çeksinler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.