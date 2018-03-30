Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Türkiye antibiyotikte liderliği bırakmıyor
Günlük Burç Yorumu - 30 Mart 2018 Cuma
30 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 30 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Hastanede yer yok diye eve gönderdikleri kız, kan kusarak can verdi!

Öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye giden genç kız, doktor tarafından "Belki griptir, iyileşsin öyle gelsin" diyerek eve gönderildi. Genç kız, evde ağzından ve burnundan kanlar gelerek hayatını kaybetti

Hastanede yer yok diye eve gönderdikleri kız, kan kusarak can verdi!

Öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye giden genç kız, doktor tarafından "Belki griptir, iyileşsin öyle gelsin" diyerek eve gönderildi. Genç kız, evde ağzından ve burnundan kanlar gelerek hayatını kaybetti

30 Mart 2018 Cuma 11:46
Hastanede yer yok diye eve gönderdikleri kız, kan kusarak can verdi!
banner404

 BİLECİK'TE öksürmeye başlayan genç kız hastaneye gitti. Doktor, ateşi yükselen, öksürüğü artan kızı, "Belki griptir, evde iyileşsin öyle gelsin" diyerek ilaç yazıp eve yolladı. Evde birdenbire ağzından ve burnundan kanlar gelen genç kız hayatını kaybetti.

ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ ARTINCA HASTANEYE GİTTİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat Bölümü'nden iki yıl önce mezun olan Özlem Oduncu, İstanbul'da ailesinin yanında yaşıyordu. Genç kız, 25 yıldır çaycılık yapan babasına destek olmak için özel bir firmada işe başladı.

Bir süre önce başlayan öksürük giderek artınca, genç kız bu ayın başında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.


DOKTOR ÇARE BULAMAYINCA GENEL CERRAHİYE YÖNLENDİRDİ

İddiaya göre hastanede yaklaşık 15 gün tedavi gören Oduncu'nun öksürüğüne doktor çare bulamadı. Oduncu, doktorun önerisiyle aynı hastanenin Genel Cerrahi bölümüne yönlendirildi.

"BELKİ GRİPTİR" DİYEN DOKTOR İLAÇ YAZIP EVE YOLLADI

Ancak hastanenin yatış bölümünde yer olmadığı için iletişim numarası alınarak evine gönderildi. 23 Mart'ta yeniden hastaneye yatırıldı. Genç kızın ateşi yükseldi. İddiaya göre doktor skandal bir kararla genç kıza ateş düşürücü ilaç yazarak "Belki griptir. Evde ateşi düşsün, iyileşsin öyle gelsin" diyerek çıkışını yaptı.

EVDE AĞZINDAN BURNUNDAN KANLAR GELEN KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız, annesi Türkan Oduncu'yla birlikte Güneşli'de bulunan evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan genç kız ağzından burnundan kanlar geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oduncu kurtarılamadı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM, CEZALARINI ÇEKSİNLER"

Baba Mustafa Oduncu kızının ihmal kurbanı olduğunu belirterek, "Hasta kızımı hastaneden çıkarttılar. Aynı gün eve geldik hayatını kaybetti. Hastaneden ve doktordan şikâyetçi oldum. Cezalarını çeksinler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ÖksürükBilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKan Kusmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Davadan beraat ettiğini duyunca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Davadan beraat ettiğini duyunca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Engelli vatandaş kira borcunu ödeyemedi, çatıdan atlayıp intihar etti
Engelli vatandaş kira borcunu ödeyemedi, çatıdan atlayıp intihar etti
Alanya'da 'İncekum' koruma altında
Alanya'da 'İncekum' koruma altında

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim