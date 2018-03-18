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Hangisi anne, hangisi kız? Gerçeği öğrenen şaşıp kalıyor

40 yaşındaki anne Kinja Booker, görünümüyle hemcinslerini kıskandırıyor

Hangisi anne, hangisi kız? Gerçeği öğrenen şaşıp kalıyor

40 yaşındaki anne Kinja Booker, görünümüyle hemcinslerini kıskandırıyor

18 Mart 2018 Pazar 14:57
Hangisi anne, hangisi kız? Gerçeği öğrenen şaşıp kalıyor
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GENÇLERE taş çıkartan anne Kinja'yı kızlarından ayırmak dahi çok zor...

Kimse anne-kız olduklarına inanmıyor

1 anne ve 2 kızının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf bir anda herkesin dikkatini çekti.

Bu aile hakkında ilginç olan şey ne diye düşünüyorsanız; annenin çok genç gösterdiği ve üçünün yanyana çekildiği fotoğraflara bakıldığında kesinlikle hangisinin anne olduğunun tahmin edilememesi...

Adı Kinja Booker ve üç çocuğu var. Bu fotoğrafta onu iki kızıyla göreceksiniz. Hangisi acaba diye düşündüğünüze eminim. Sağdaki anne Kinja Booker.

40 yaşındaki Kinja Booker'a yıllar yaramış.

Yaş aldıkça gençleşen anne, sosyal medyanın gözdeleri arasına girmeyi başardı.

Sırrının büyük merak konusu olduğu anne Booker'ın instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...

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Anahtar Kelimeler:
Hangisi AnneHangisi Kız
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