Hangi durumlarda cinsel ilişkiden kaçınmalısınız?

CİNSEL ilişki zorlayıcı bir faaliyet haline geldiğinde, zevk kaybolur ve bu bir sorun teşkil eder. Peki, hangi zorlayıcı durumlarda cinsel ilişkiden kaçınmalıyız?

Karşınızdaki kişinin ilişkisi varsa...

Sadakatsiz olan kişiyseniz ya da ihanete uğramışsanız ve sadakatsizliği bir çift için olumsuz bir şey olarak görüyorsanız, bu davranıştan kaçının. Kendinize saygınız azalacak, üzüleceksiniz ve diğer kişi hakkında çok kötü hissedeceksiniz. Buna ek olarak, bir ilişkiye rıza göstermeden katlanıyorsanız, bu ilişki kızgınlık ve nefretle dolacaktır.Bu nedenle tüm kartları masaya açmanız önemlidir. Belki de açık bir ilişki hakkında konuşabilir ya da bunun için bir çözüm bulabilirsiniz.

İlgi çekmek içinse...

Cinsel ilişkiyi sevmiyor değilsiniz, sadece aradığınız ve ihtiyaç duyduğunuz ilgiyi bulmak için yapıyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu adeta bir bağımlı haline gelir, istediğinizi alamadığınız zaman anksiyeteye dönüştürür.Bu tip bir durum, bağımlılık ve daha önce bahsettiğimiz sadakatsizliğe yol açar. Çünkü eşiniz artık ihtiyacınız olan şefkati göstermiyorsa, bunu başka insanlarda aramaya başlarız.Bu durumda sorunun kökünü, kendinizi boş hissettirecek cinsel ilişki dozlarıyla beslemeden tedavi etmeniz gerekir.

Sekse bağımlıysanız...

Tüm bağımlılıklar gibi, eğer sekse bağımlısıysanız, bu da çözülmesi gereken bir olumsuzluktur. Buna, hiperseksüalite denir.Hiperseksüel insanlar cinsel isteklerini tatmin edemez. Bu sebeple, genelde rastgele cinsel ilişkilere girerler. Bu takıntılı ihtiyaç, büyük bir suçluluk hissi, boşluk hissi, hayal kırıklığı ve benlik saygısında düşüş yaratabilir. Bağımlı bundan hiç hoşlanmaz çünkü cinsel ilişki mecburi hale gelince tüm zevk kaybolur.

Sorunlardan kaçınmak için...

Birçok çiftin cinsel ilişki sırasında tartıştığını duydunuz mu? Birçoğu bunu sorunlarını çözmek için kullanıyor. Büyük yalan ise bununla istenilen sonuca ulaşılamamasıdır. Sorunlar zevk veren bir deneyimin altında gizli kalmaya devam edecektir.Eğer eşinizle tartışırken aklınıza cinsel ilişki geliyorsa, bunu aklınızdan çıkarmalısınız. İlişkiniz üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olmayacaktır; gün gelecek bu çözüm artık işe yaramayacak.