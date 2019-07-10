Hamile kaldıktan sonra çıkmaya başladı! ''Kocam benden tiksiniyor''

RUSYA'nın Volgograd şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Svetlana Savchenkova, şu an yedi yaşında olan oğlunun hamileliğinde yüzünde sakal çıkmaya başladı. Hamile olduğu sırada kıllanması daha da artan talihsiz kadın, gün geçtikçe daha da erkek görüntüsüne bürünüyordu. 7 yıl boyunca derdine çare bulamayan Savchenkova'nın iç salgı bezlerinde yatan erkeklik hormonundan dolayı kıllandığı belirlendi. Hiçbir doktorun kendisine yardım edemediğini anlatan genç kadın, sakallarından utandığı için maskeyle geziyor ve çocuğunun yüzüne dokunmasına izin vermiyordu.Kocasının kendisinden tiksindiğini bir televizyon programında gözyaşları içinde anlatan Savchenkova'ya Rusya'nın en iyi doktorları yardım etmeye karar verdi.İlk önce doktorların tavsiyesi üzerine kilo veren Svetlana'nın lazer tedavisine başlandı.Lazer tedavisinden sonra yüzündeki kıllardan tamamen kurtulan Svetlana, ''Artık kocamı kaybetmekten korkmuyorum'' diyerek sevincini dile getirdi.Svetlana Savchenkova, artık dışarı çıkarken maske takmıyor ve oğlunun kendisine dokunmasına izin veriyor. Talihsiz kadının yıllar süren tedavisini yapan ekibin başında bulunan Jinekolog Tatyana Rumyantseva, Svetlana'yı maskesiz gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek tedavisinde gösterdiği sabırdan dolayı genç kadına teşekkür etti.