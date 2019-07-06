Hamile kadından otostop oyunu! Üç isim verdi, gerçek böyle ortaya çıktı

ADANA'dan Mersin istikametine giden zkamyona otostop çekerek binen hamile kadın,şoförünü bıçakla tehdit edip bin 150 lirasını gasp etti. Kamyoneti durdurupkendisini otomobiliyle takip eden arabaya binip olay yerinden kaçan kadın kısa sürede yakalandı.Üzerinden kimlik çıkmayan ve üç ayrı isim bildiriminde bulunun kadının yalanını parmak izi ortaya çıkarttı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, hamile S.T Adana'dan Mersin istikametine doğru seyreden B.T. yönetimindeki 23 BS 851 plakalı kamyonu gördü. Kamyonu otostop işareti yaparak durduran S.T. araca bindi. Kamyonun ilerlemeye başlamasından bir süre sonra şoföre parasını bozdurmak istediğini söyleyen kadın, adamın cebinden parayı çıkarmasının ardından bıçak çıkararak şoförü tehdit etti.

PARAYI ALIP ARKADAN GELEN ARACA BİNDİ

Sürücü B.T.'nin elindeki parayı alan kadın, şoföre aracı durdurmasını söyleyip indi. S.T. araçtan inmesinin ardından kendisini takip eden başka bir araca bindi. Kamyonu takip eden Ferhat K. (31) ve A.G.'nin (17) bulunduğu arabaya binen S.T., hızla olay yerinden kaçtı. Korkuya kapılan şoför B.T. olayın ardından polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıları kısa sürede yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve üç ayrı isim bildiriminde bulunup, kendisini C.U. diye tanıtan hamile S.T.'nin yalanını parmak izi ortaya çıkarttı. Her üç şüpheli de polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.