Hamile kadın, 2 farklı ırktan ikiz bebek doğurdu!

ABD'nin New York kentinde bir kadın, tüp bebek tedavisi yapılan klinikteki karışıklık sonucu iki ayrı çifte ait iki bebek dünyaya getirdi. İkiz kız bebekler beklerken kendi ırkından olmayan ve ne kendileriyle ne de birbirleriyle genetik bağı bulunan iki erkek bebek doğuran Asya kökenli kadın, çocukların velayetini gerçek anne-babalarına vermek zorunda kaldı.

İKİZ KIZLARI OLACAĞI SÖYLENDİ

Adları "A.P." ve "Y.Z." olarak açıklanan çift, Los Angeles'ta tedavi gördükleri CHA IVF Kliniği'ne dava açtı. Mahkeme kayıtlarına göre, 2012'den bu yana çocuk sahibi olmaya çalışan çifte, Eylül 2018'de ikiz kızları olacağı söylendi.

Ancak üçüncü ve beşinci aylarda çekilen sonogramlarda bebeklerin erkek olduğu görüldü.

Doktorlar, çifte endişelenmemeleri gerektiğini, sonogram sonuçlarının doğru olmadığını söyledi.

İKİZ OĞLAN BEBEKLERİ DOĞURDU

A.P., bu yıl 31 Mart'ta New York'taki bir hastanede sezaryenle kendilerine benzemeyen ikiz oğlan bebekleri doğurdu.

Tedaviyi yapan doktorlar doğumdan sonra New York'a giderek çifti hastanede ziyaret etti.

Çift, kendilerine ve bebeklere DNA testi yapılmasına onay verdi.

Bunun sonucunda başka bir ırktan olan bebeklerin genetik olarak ne anne-babayla ne de birbirleriyle bağları olduğu anlaşıldı. Çift, çocukların velayetini, gerçek anne babaları olan "Çift A" ve "Çift B"ye vermeyi kabul etti.

"BİZİM EMBRİYOLARIMIZA NE OLDU?"

Çift kendi dondurulmuş embriyolarına ne olduğunu da bilmediklerini, bunların belki de hiç çözülmediğini ya da kaybedildiğine inandıklarını belirtti.

Tedavi için 100 bin dolar'dan fazla harcadığını söyleyen çift adına açılan davada, savcılık kliniğe ve kliniğin sahibi olan iki doktora 16 ayrı suç isnat etti.

Bunlar arasında hata sonucu hastaya zarar verme, ihmal ve kasıtlı suistimal de var.

Davayla ilgili açıklama yapmayan CHA kliniği, internet sitesinde "IVF'in Mekke'lerinden biri olduğunu, Güney California ve 22 ülkede bebek sahibi olmayı düşleyen on binlerce ailenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü" iddia ediyor.