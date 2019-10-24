Hamam böceklerini öldürmek isteyen adam bahçesini havaya uçurdu
Brezilya'da bir adam, bahçesindeki hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
YAŞAM 24.10.2019, 11:38
BREZİLYA'NIN güneyinde Eneas Marques şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Cesar Schmitz, bahçesini istila eden hamam böcekleri yuvasından kurtulmak için ilk önce zehirli ilaç denedi ama başarılı olamadı. Toprağın altına yuva yapan hamam böceklerini yok etmek için bahçesinde çukur açan adam, toprağın içine benzin doldurdu. Açtığı çukura yanan kibrit atan Schmitz'in, bahçesini havaya uçurduğu anlar saniye saniye görüntüledi.
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