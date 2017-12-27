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'Hababam Sınıfı'nın kız öğrencisiydi, son haline bakın!

Herkes onu Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı. Ardından Şener Şen'in ‘Vecihi' karakterini canlandırdığı ‘Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazındı. Yılmaz Güney'in ‘Yol' filmiyle ise hayranlarını büyüledi. Kim mi o? Sevda Aktolga. Oynadığı filmlerin tatlı ve asi kızı Sevda Tolga şimdilerde neler yapıyor merak ettiniz mi... İşte Sevda Aktolga'nın son hali...

'Hababam Sınıfı'nın kız öğrencisiydi, son haline bakın!

Herkes onu Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı. Ardından Şener Şen'in ‘Vecihi' karakterini canlandırdığı ‘Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazındı. Yılmaz Güney'in ‘Yol' filmiyle ise hayranlarını büyüledi. Kim mi o? Sevda Aktolga. Oynadığı filmlerin tatlı ve asi kızı Sevda Tolga şimdilerde neler yapıyor merak ettiniz mi... İşte Sevda Aktolga'nın son hali...

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:35
'Hababam Sınıfı'nın kız öğrencisiydi, son haline bakın!
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70'ler deyince aklımıza gelen iyi filmlerin çoğunda o var; Aşk Dediğin Laf değildir, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Yol…

Sevda Aktolga da pek çok Yeşilçam yıldızı gibi değişti… Aktolga son olarak FOX TV'de yayınlanan Unutma Beni adlı dizide Güler rolünü canlandırmıştı.

Oyuncu; Aşk Dediğin Laf değildir, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları, Erkek Güzeli Sefil Bilo gibi filmlerde rol aldı...

Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunu...

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri almış ve devlet tiyatrolarında rol almıştır.

1981 yılında hayatıyla ilgili radikal bir karar daha aldı ve nikah masasına oturdu. Aktolga, yıllar önce verdiği bir röportajda o günleri şu sözlerle anlatmıştı: "Benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez'dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz. Çok özeldir benim için. Ancak oyuncularının evlenmesinden hoşlanmaz. Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için… “Evlenirsen oyunculuğun biter!” demişti… Ben biraz asi bir yapıya sahibim. Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana “yapma!” demeli ki o bende tutku olsun.. Evlilik de öyle bir durma girdi.. Evlenme deyince ben evlendim. Gerçekten oyunculuğum bitti ama muhteşem iki çocuğum oldu…Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine…"

Sevda Aktolga ve kızı

Sevda Aktolga ve kızı

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Anahtar Kelimeler:
Hababam SınıfıSevda Aktolga
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