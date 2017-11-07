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Hababam Sınıfı'nın Avni Hoca'sı hepimizin tanıdığı bir isim çıktı

'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki haliyle hemen hemen hepimiz tanıyoruz...

Hababam Sınıfı'nın Avni Hoca'sı hepimizin tanıdığı bir isim çıktı

'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki haliyle hemen hemen hepimiz tanıyoruz...

07 Kasım 2017 Salı 10:15
Hababam Sınıfı'nın Avni Hoca'sı hepimizin tanıdığı bir isim çıktı
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'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmenini canlandıran Avni Yalçın, aradan geçen zamanda bambaşka biri oldu.

Türk sinemasının unutulmazları arasına giren 'Hababam Sınıfı' filminde bıyıklı edebiyatçı rolünü canlandıran usta oyuncu Avni Yalçın'ın son halini gören tanıyamıyor.

1947 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Avni Yalçın, Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan sanatçı, Dostlar Tiyatrosunda da çalışmış olup, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır. Sanatçı Kurtuluş, Karakolda Ayna Var, Perihan Abla gibi dizilerde oynamıştır. Hatırla Sevgili'de rol aldığı Şevket karakteri, 60'ların sonlarında kalp krizinden ölmüştür ve Sanatçı diziden ayrılarak Karayılan dizisinin oyuncu kadrosuna katılmıştır.

Güz Sancısı sinema filminde Yorgo karakterini canlandırmıştır.


Usta Sanatçı en son Düşler ve Umutlar dizisinde yer almıştır.

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