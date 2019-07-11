Güzel Bayanların 5 Ortak Özelliği

1- Hacimli Saçlar

Kabul görmüş bir güzelliğe ve üne sahip hiç bir bayanın saçları bakımsız ve seyrek değildir. Her zaman daha dolgun ve hacimli saçlı bayanların en güzel seçildiğine siz de şahit olmuşsunuzdur. Saçlar bayanların tacıdır. Bu nedenle tacınıza özen gösterin. Bakımlı bir saç kesimi, yapısı sizi bir adım daha öne çıkaracaktır. Doğal bakım kürleri en sık tercih ettiğiniz yöntemler olmalı. Fön ve düzleştirici gibi ısı ile saçınıza zarar veren ürünlerden kaçının. Doğal bir şekilde saçlarınıza biçim vermeye çalışın. Göreceksiniz hacimli saçlarınız etrafınızdakilerin dikkatini çekecektir.

2- İri Gözler

Yine kabul görmüş tüm güzel bayanlara baktığınızda istisnalar dışında neredeyse hepsinin iri gözlere sahip olduğunu görürsünüz. Renkleri farketmeksizin iri gözler her zaman daha etkileyicidir. Tabi burada pörtlek gözden bahsetmiyorum. Eğer sizin de gözleriniz iriyse etrafınızdaki diğer bayanlardan fazla bir artıya sahipsiniz demektir. Ancak gözleriniz küçük veya kısık ise faklı göstermek yine sizin elinizde. Makyajın inanılmaz etkisiyle iri gözlere sahip olmak sanıldığından çok daha kolay. Yeter ki doğru makyaj uygulamasını bilin.

iri gözler

3-Çıkık elmacık kemikleri

Çıkık elmacık kemikli bayanlar güzeller içerisinde en kalabalık sayıyı oluşturur. Eğer böyle elmacık kemiklerine sahipseniz çok şanslısınız. Ancak elmacık kemikleriniz farkedilmiyor yani yuvarlak yüz hatlarına sahipseniz, yine makyajın inanılmaz etkisiyle böyle bir görünüm elde edebilirsiniz. İnternet üzerinde yüzünüzü daha uzun ve kemikli gösterek pek çok makyaj uygulama videosu bulunmakta. Bunları takip ederek yuvarlak hatlarınızdan kurtulabilirsiniz.

4-Dişler

Dişler erkeklerin de bayanlarda en çok dikkat ettiği bölgelerden biridir. Düzenli bir diş dizilişine ve bembeyaz dişlere sahipseniz oldukça şanslısınız. Eğer bir sorun var ise bunu düzeltmek sizin elinizde ve imkansız değil. Pek çok diş tedavisi ve estetik uygulamalar bembeyaz gülüşler saçmanıza yardımcı olabilir. Güzelliği kanıtlanmış bayanlara baktığımız zaman gülüşlerinin şahane olduğunu görebiliriz.

5- Uzun boyun

Boyun bir bayanın en estetik bölgelerinden biridir. Güzel bayanlara baktığımız zaman boyunlarının uzun ve estetik olduğunu görürüz. Zayıflık boyun güzelliğinde oldukça önemlidir. Kilolu bir bayanın en çabuk kötü görünüme sahip olacak bölgelerinden biri de boyundur.Bu nedenle güzel bir boyun için yediklerimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Kısa boyuna sahip bayanlar çenelerini biraz daha havaya kaldırdıklarında olduklarından daha uzun bir boyna sahip görünebilirler. Ayrıca boğazı kapalı kıyafetler yerine göğüs dekolteli kıyafetler bu bayanların daha uzun görünmesini sağlayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 16:23