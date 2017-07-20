Günde 8000 kalorilik yemek yiyor, oksijen tüpüyle uyuyor!

Sumo güreşçileri, yemek yedikten hemen sonra; nefes almak için oksijen maskeleri takarak birkaç saat uyuyorlar.

SADECE çamaşır giyen dev güreşçiler, her sabah 3 saatten fazla kum zeminde dövüşüyor. Saat 10:30'da dövüş faslı bitiyor ve yemek yiyorlar.

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