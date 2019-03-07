Günde 15 ölü yıkayan kadın gassalların zorlu mesleği

SAMSUN Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Müdürlüğünde son derece steril ortamın olduğu gasilhanede günde 15'e varan ölünün yıkanması, kefenlenmesi ve mezara konulacak şekilde hazırlanmasını sağlayan 6 kadın gassal, '8 Mart Kadınlar Günü' dolayısıyla mesleklerinin bilinmeyen yönlerini, yaşadıkları zorlukları ve insanlardan gelen tepkilerden bahsettiler.

''İNSANLAR MESLEĞİMİZDEN ÇEKİNİYORLAR''

7 yıldır gassallık mesleğini yapan Fatma Gürel, tesadüfen bu işe başladığını söyledi. İnsanların mesleğini öğrenince çok değişik tepkiler aldığını ifade eden Gürel, "Nasıl yapıyorsunuz? Zor değil mi? Ölüleri nasıl yıkıyorsunuz? Gece uyuyabiliyor musunuz diye sorular soruluyor. İnsanlar yanarak, boğularak ölüyor. Hepsinde zorluklar yaşıyoruz ve biz de etkileniyoruz. Buna sadece iş olarak bakmıyoruz. Aradan günler geçtikten sonra atlatıyoruz o psikolojiyi. Aklımıza geliyor ama sonra gidiyor. Zaten aklımızda kalsa bu işi yapamayız"