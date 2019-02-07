Gucci tartışılan siyah kazağını satıştan kaldırdı ve özür diledi

GUCCİ'nin son tasarımı, yüzün alt kısmını kapayan ve ağız kısmı açık olan siyah kazak -balaklava (kar maskesi) karışımıydı. Moda devi, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.Bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor. Özür dileyen Gucci'den yapılan açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi. Gucci, ırkçılıkla ve ayrımcılıkla suçlanan ilk lüks moda markası değil. Geçen ay İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasarımlarını, tepkiler sonrası geri çekmişti.