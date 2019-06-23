Görenler inanamadı! Çift kuyruklu kertenkele...

Batman'da, Dicle Nehri kıyısında 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü. Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini söyledi

Görenler inanamadı! Çift kuyruklu kertenkele...
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DİCLE Nehri kenarında dolaşan Abdullah Ergin (58), nadir görülen, 2 kuyruğu bulunan kertenkeleyi fark etti. Ergin, ilk kez gördüğü 'çift kuyruklu' kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ergin, "Bu yaşıma geldim, ilk defa bununla karşılaştım. Çift kuyruklu kertenkeleyi görünce şaşırdım. Çevredekiler de gördüklerine inanmadı" dedi.
Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini, sürüngenlerin eski kuyruk düşene kadar bir süre böyle kaldığını söyledi. 
 

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