Gizemli milyonerin evlenmek için seçtiği yöntem pes dedirtti!

AMERİKA Utah'da bir milyoner, 10 billboarda astırdığı ilanla özel olarak seçilen bekar kadınların katılacağı bir etkinlikle eşini seçeceğini duyurdu. Kimliği açıklanmayan milyonerin ilanına 2500 bekar kadın başvurdu ve içlerinden 20'si seçilerek özel partiye katılmaya hak kazandı. Men's Health'ın haberine göre 7 Haziran'da düzenlenen etkinliğin yapılacağı yere limuzinlerle gelip kırmızı halı ile karşılaşan kadınlar, etkinliğe yemekle başladılar. Daha sonra anonim milyonerin ailesinin anlattığı hikayelerle etkinlik devam etti. Özel bir etkinlik düzenleyip seçilen kadınlara onunla neden evlenmeleri gerektiğini anlattı. Ardından yemeğe katılan bütün kadınlara özel ışıklı bir kutuda sunulan Kate Spade marka kolyeler hediye edildi. Milyonerin kimliği hala gizli tutuluyordu. Ve sonunda anonim milyoner salonun ortasına konulan beyaz bir perdenin arkasında belirdi, hala kimliği bilinmiyordu ve kadınlar sadece silüetini görüyorlardı. İzlediği dizilerden favori yemeklere, bütün hobilerinden bahsettikten sonra milyonerin önündeki perde nihayet indi. Kadınlar büyük bir sürprizle karşılaştılar. Bu kadar gizem ve sırdan sonra karşılaşacakları kişi konusunda kafalarında soru işareti olsa da sonuç ilginçti. 24 yaşındaki Kady Nettik isimli bir katılımcı "Ne problemi var ki? Düşündüğümden daha tatlı biri ve uzun!" dedi. Bir diğer kadın ise daha az tatmin olmuştu. "Evet beklediğim gibiydi." dedi. 10 sayfalık bir PowerPoint sunumuyla onunla neden birlikte olmaları gerektiğini anlattı ve sonrasında katılan herkesle 5 dakikalık hızlı birer görüşme ile günü noktaladı.Gecenin sonunda ise her katılımcıya kırmızı güller vererek, daha sonraki günler için seçilen birkaç kadınla birebir buluşma gerçekleştirdi. Milyarderin kimliği ise hala gizli tutuluyor ve katılımcıların kimliğini ifşa etmemeleri için bir anlaşma bile imzalandı.KSL News gizli milyonerin kimliğini keşfetse de yasal kısıtlamalar nedeniyle yaymaları kesinlikle yasak.