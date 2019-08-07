Giresun’da PKK'lıların kullandığı sığınak bulundu
Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine teslim olup, sorgusunun ardından tutuklanan İran uyruklu 'Kawa' kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Dutkanlı'nın (29) ifadeleri doğrultusunda, örgütün kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
GİRESUN Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Karadeniz kırsalında; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar sürüyor. PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için sürdürülen operasyonlarda, insansız hava aracı (İHA) da kullanılıyor. Giresun kırsalında mayıs ayında yakalanan, sorgusunun ardından tutuklanan İran uyruklu 'Kawa' kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Dutkanlı, örgütün depolarını tek tek gösterdi. Daha önce 25 depo ve sığınak bilgisi veren PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine örgütün Giresun'un Espiye ilçesi kırsalındaki sığınağın yerini de söyledi. JÖH ve komando timleri tarafından ilçe kırsalına götürülen terörist, burada sığınağı gösterdi. Sığınakta yapılan aramada, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınak da kullanılmaz hale getirildi. Malzemelerin teröristlerce bölgedeki yayla evlerden çalınıp, sığınağa gizlendiği tespit edildi.
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