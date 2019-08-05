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Giresun'da feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM 05.08.2019, 16:09 Toygar Dim
Giresun'da feci kaza! 3 ölü 1 yaralı
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KAZA, Tirebolu ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu, Doğancı köyü mevkiisinde meydana geldi. İbrahim Demir yönetimindeki 28 TC 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada, İbrahim Demir, İbrahim, Ali ile Nazire Duman ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İbrahim Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duman ile Nazire Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Demir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
  
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#ibrahim #Demir #kaza #Tirebolu #Polis #sağlık #ekipleri
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