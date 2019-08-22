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Son Dakika

Genelevden çıkan eski sevgilisinin ayaklarına sıktı!

Adana'da Ramazan Ç., eski sevgilisi Gül G. ve yanındaki Nebil A.'yı çalıştığı genelev önünde tabancayla ayaklarından yaraladı.

YAŞAM 22.08.2019, 10:09 Melike Temir
Genelevden çıkan eski sevgilisinin ayaklarına sıktı!
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OLAY, saat 23.00 sıralarında Adana merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde genelevin önünde meydana geldi. Genelev çalışanı Gül G., iddiaya göre iş çıkışı kendisini dışarıda bekleyen eski sevgilisi Ramazan Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, Gül G. ve yanındaki Nebil A.'nın bacaklarına isabet etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Silahlı saldırının ardından Ramazan Ç., yanındaki akrabası Abdurrahman Ç. ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

#Adana #genelev #eski sevgili
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