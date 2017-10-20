Genç mimarın 'inşa ettiği' geometrik pastalar göz kamaştırıyor

DİANARA Kasko 28 yaşında Ukraynalı bir mimar. Mimarlık ve Tasarım bölümünü bitirdikten sonra bir süre 3 boyutlu tasarımcı ve mimar olarak çalışmış. Mesleğini çok sevse de onun ilgisini asıl çeken daima yemek yapma fikri olmuş. Çoğu insan gibi işe basit kekler ve turtalar yaparak başlamış. Bir süre sonra asıl mesleği ile şefliği birleştirmeye karar vermiş ve ortaya bu muhteşem pastalar çıkmış.

"GÖRÜNÜŞ TADI KADAR ÖNEMLİ"

Görünüşün yemeğin en az tadı kadar önemli olduğunu fark ettiğini söyleyen Kasko, kendi kalıplarını modelliyor ve bunları 3D yazıcılar ile basıyor. Modelleme ve pişirme üzerine daha fazla şey denemek istediğini söyleyen şef Kasko, daha çok küp, üçgen, küre gibi basit geometrik şekilleri tercih etse de ortaya çıkan sonuç oldukça etkileyici. En sevdiği renklerin siyah, kırmızı ve beyaz olduğunu belirten Kasko, daha çok keskin, düz çizgilerden hoşlandığını söylüyor.