Genç kızları tehdit ediyor!

GÜNÜMÜZDE kadının zayıf olması güzellikle eşleştiriliyor. “Ne kadar zayıfsan, o kadar güzelsin” şeklindeki ideal güzellik kriterleri konusundaki baskılar, kadınlar üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Bu nedenle de yeme bozukluğu kadınlarda erkeklere nazaran 10 kat daha sık görülüyor. Özellikle 14-18 yaş grubundaki genç kızlar tehdit altında.

Geçtiğimiz günlerde Sosyalist Fransız milletvekili Olivier Veran, mankenlerin zayıflayabilmek için sağlıklarını tehlikeye attığını ve konunun ticari bir sömürü aracı haline geldiğini belirterek "aşırı zayıf genç kızların podyuma çıkmasının yasaklanması" için hükümetin gönderdiği sağlık reform yasa tasarısına değişiklik önergesi sunmuştu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Yıldız da “zayıf ve güzel kadın” imajının özellikle genç kızlarda yeme bozukluklarına neden olduğuna dikkat çekti.

Anoreksiya nervoza ve bulumiya nervozanın, en sık görülen ve hayatı ciddi boyutlarda tehdit eden yeme bozukluğu hastalıkları olduğunu belirten Dr. Yıldız, “Genel olarak vücut şekli ve kiloyla ilgili bir sorun ya da yoğun stres hali, bu yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açabiliyor” dedi.

Dr. Yıldız'ın aktardığına göre, yeme bozuklukları en sık 14-18 yaş aralığındaki ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Tek ve hafif bir atakla geçebildiği gibi, iyileşme ve tekrarlamalarla gidebiliyor, bazen de hayat boyu sürebiliyor. Dr. Yıldız, yeme bozukluklarının seyri hakkında şu bilgileri veriyor:

ANOREKSİYA NERVOZA NASIL BİR HASTALIK?





Beden biçimini belirgin şekilde yanlış yorumlarlar. Ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar kendilerini yeterince zayıf olarak görmezler. Üstelik çoğunlukla problemleri olduğunu kabul etmezler.





• Yaşına ve boyuna göre olması gereken ideal, hatta en düşük kiloda bile olmayı reddederler.





• Normal veya ideal kilodan daha zayıf olurlar. Normal kiloda kalmayı kabul etmezler.





• Kilo almaktan çok korkarlar.

• Kilo almadığına inanmak için aynaya uzun uzun bakarlar.





• Çok zayıf bile olsalar, kilolu olduklarını düşünürler. Zayıflıklarının tehlikeli boyuta geldiğinin farkına varmazlar.

• Büyümek, kadın olmak ve cinsellik konuları kaygı uyandırıcıdır. Kilo vermeyi-zayıf olmayı bu kaygıyla baş etme ve bu kaygıdan çıkmalarını sağlayan bir çözüm yolu olarak görürler.





• Adet düzensizlikleri, kas krampları, halsizlik, güçsüzlük, yorgunluk, kalpte ileti sorunları vardır. Ayrıca diş çürümeleri, kırıklar, kuru cilt, kabızlık, tüylenme, beden ısılarında düşüklük olabilir.

BULUMİYA NERVOZADA NELER YAŞANIR?

Bulumiya nervoza, aşırı yeme atakları ve ardından gelen kusmaların ön planda olduğu bir hastalık. Bu yeme atakları sırasında yeme davranışı üzerindeki kontrol hissi ortadan kalkıyor.





Zayıflamaya çalışan genç kızlar genellikle hafif kilolu ya da normal beden ağırlığında, yaklaşık yüzde 10’u da belirgin şişman oluyor.

BULUMİYA NERVOZADA NELER YAŞANIR?

• Kilo dalgalanmaları sık oluyor. Çoğunluğu normal ağırlık aralığının üst sınırında veya hafif kilolu olmalarına rağmen, ideal kilo olarak normal ağırlık aralığının alt sınırını tercih ederler.





• İştah azaltmak için uyarıcı madde kullanabilirler.





• Bazılarının el sırtında kusmanın yol açtığı yara izleri oluşur.

• Depresif belirtiler oldukça sık ve şiddetli görülür





• Mizaç değişkenlikleri yaşayan, kendinden beklentileri yüksek olan, kendisine acımasız ve eleştirel tutum sergilerken reddedilmeye duyarlı, başkalarının onayına gereksinim duyan kişilerdir.

• Bir kısım hasta sınır koymayla ilişkili güçlükler yaşayabilir. Impulsif davranışlar sık görülür. Madde ve alkol kullanımı olabilir. Bir kısmında gıda, giysi ve mücevher çalma sorunu vardır.





• Yorgunluk, kilo kaybı, kusma, baş ağrısı, baygınlık, belirsiz karın ağrısı ile düzensiz adet görme belirtileri de ortaya çıkabilir. Hasta bile olsalar çok fazla egzersiz yaparlar.