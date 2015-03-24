Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Genç kızları tehdit ediyor!

Günümüzde kadının zayıf olması güzellikle eşleştiriliyor. “Ne kadar zayıfsan, o kadar güzelsin” şeklindeki ideal güzellik kriterleri konusundaki baskılar, kadınlar üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Bu nedenle de yeme bozukluğu kadınlarda erkeklere nazaran 10 kat daha sık görülüyor. Özellikle 14-18 yaş grubundaki genç kızlar tehdit altında.

Genç kızları tehdit ediyor!

Günümüzde kadının zayıf olması güzellikle eşleştiriliyor. “Ne kadar zayıfsan, o kadar güzelsin” şeklindeki ideal güzellik kriterleri konusundaki baskılar, kadınlar üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Bu nedenle de yeme bozukluğu kadınlarda erkeklere nazaran 10 kat daha sık görülüyor. Özellikle 14-18 yaş grubundaki genç kızlar tehdit altında.

24 Mart 2015 Salı 17:40
Genç kızları tehdit ediyor!
banner404
GÜNÜMÜZDE kadının zayıf olması güzellikle eşleştiriliyor. “Ne kadar zayıfsan, o kadar güzelsin” şeklindeki ideal güzellik kriterleri konusundaki baskılar, kadınlar üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Bu nedenle de yeme bozukluğu kadınlarda erkeklere nazaran 10 kat daha sık görülüyor. Özellikle 14-18 yaş grubundaki genç kızlar tehdit altında.
Geçtiğimiz günlerde Sosyalist Fransız milletvekili Olivier Veran, mankenlerin zayıflayabilmek için sağlıklarını tehlikeye attığını ve konunun ticari bir sömürü aracı haline geldiğini belirterek "aşırı zayıf genç kızların podyuma çıkmasının yasaklanması" için hükümetin gönderdiği sağlık reform yasa tasarısına değişiklik önergesi sunmuştu. 
Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Yıldız da “zayıf ve güzel kadın” imajının özellikle genç kızlarda yeme bozukluklarına neden olduğuna dikkat çekti.
Anoreksiya nervoza ve bulumiya nervozanın, en sık görülen ve hayatı ciddi boyutlarda tehdit eden yeme bozukluğu hastalıkları olduğunu belirten Dr. Yıldız, “Genel olarak vücut şekli ve kiloyla ilgili bir sorun ya da yoğun stres hali, bu yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açabiliyor” dedi.
Dr. Yıldız'ın aktardığına göre, yeme bozuklukları en sık 14-18 yaş aralığındaki ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Tek ve hafif bir atakla geçebildiği gibi, iyileşme ve tekrarlamalarla gidebiliyor, bazen de hayat boyu sürebiliyor. Dr. Yıldız, yeme bozukluklarının seyri hakkında şu bilgileri veriyor:
ANOREKSİYA NERVOZA NASIL BİR HASTALIK?

Beden biçimini belirgin şekilde yanlış yorumlarlar. Ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar kendilerini yeterince zayıf olarak görmezler. Üstelik çoğunlukla problemleri olduğunu kabul etmezler. 

• Yaşına ve boyuna göre olması gereken ideal, hatta en düşük kiloda bile olmayı reddederler. 

• Normal veya ideal kilodan daha zayıf olurlar. Normal kiloda kalmayı kabul etmezler.

• Kilo almaktan çok korkarlar. 
• Kilo almadığına inanmak için aynaya uzun uzun bakarlar.

• Çok zayıf bile olsalar, kilolu olduklarını düşünürler. Zayıflıklarının tehlikeli boyuta geldiğinin farkına varmazlar.
• Büyümek, kadın olmak ve cinsellik konuları kaygı uyandırıcıdır. Kilo vermeyi-zayıf olmayı bu kaygıyla baş etme ve bu kaygıdan çıkmalarını sağlayan bir çözüm yolu olarak görürler. 

• Adet düzensizlikleri, kas krampları, halsizlik, güçsüzlük, yorgunluk, kalpte ileti sorunları vardır. Ayrıca diş çürümeleri, kırıklar, kuru cilt, kabızlık, tüylenme, beden ısılarında düşüklük olabilir.
BULUMİYA NERVOZADA NELER YAŞANIR?
Bulumiya nervoza, aşırı yeme atakları ve ardından gelen kusmaların ön planda olduğu bir hastalık. Bu yeme atakları sırasında yeme davranışı üzerindeki kontrol hissi ortadan kalkıyor. 

Zayıflamaya çalışan genç kızlar genellikle hafif kilolu ya da normal beden ağırlığında, yaklaşık yüzde 10’u da belirgin şişman oluyor.
BULUMİYA NERVOZADA NELER YAŞANIR?
• Kilo dalgalanmaları sık oluyor. Çoğunluğu normal ağırlık aralığının üst sınırında veya hafif kilolu olmalarına rağmen, ideal kilo olarak normal ağırlık aralığının alt sınırını tercih ederler.

• İştah azaltmak için uyarıcı madde kullanabilirler.

• Bazılarının el sırtında kusmanın yol açtığı yara izleri oluşur.
• Depresif belirtiler oldukça sık ve şiddetli görülür

• Mizaç değişkenlikleri yaşayan, kendinden beklentileri yüksek olan, kendisine acımasız ve eleştirel tutum sergilerken reddedilmeye duyarlı, başkalarının onayına gereksinim duyan kişilerdir.
• Bir kısım hasta sınır koymayla ilişkili güçlükler yaşayabilir. Impulsif davranışlar sık görülür. Madde ve alkol kullanımı olabilir. Bir kısmında gıda, giysi ve mücevher çalma sorunu vardır.

• Yorgunluk, kilo kaybı, kusma, baş ağrısı, baygınlık, belirsiz karın ağrısı ile düzensiz adet görme belirtileri de ortaya çıkabilir. Hasta bile olsalar çok fazla egzersiz yaparlar.
KAYNAK: NTV
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.03.2015 16:41
Anahtar Kelimeler:
genç kızları tehdit ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90'lık dede umre için 5 yıl para biriktirdi, arkadaşı sobada yaktı
90'lık dede umre için 5 yıl para biriktirdi, arkadaşı sobada yaktı
Antalya'da, askerden gelin ablasına sürpriz
Antalya'da, askerden gelin ablasına sürpriz
Devasa yumurtanın içinden çıkanlar şoke etti!
Devasa yumurtanın içinden çıkanlar şoke etti!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim