Genç kadın, eline aldığı silahla uzman onbaşı sevgilisini vurdu

Maltepe'de uzman onbaşı, kız arkadaşı ve beraberindeki iki kişi ile birlikte evde alkol aldı. Genç kız, masanın üzerindeki silahı eline alınca silah ateş aldı ve uzman onbaşı göğsünden vuruldu.

Genç kadın, eline aldığı silahla uzman onbaşı sevgilisini vurdu
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MALTEPE'de Uzman Onbaşı Cengiz Ş., kız arkadaşı S.G.Ö. ve beraberindeki iki kişi ile bir evde alkol aldıkları sırada, S.G.Ö.'nün eline aldığı silahın ateş almasıyla Cengiz Ş. göğsünden vuruldu. Kendi beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanan uzman onbaşı hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşını yaralayan S.G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

MASA ÜSTÜNDEKİ TABANCAYI ELİNE ALDI

Olay Maltepe Zümrütevler Mahallesinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.05 sıralarında meydana geldi. Gaziantep'te Uzman Onbaşı olarak görev yapan Cengiz Ş.(21) kız arkadaşı S.G.Ö.(22), teyzesinin oğlu Özer Onur B.(23) ve E.G.(17) birlikte Özer Onur B.'nin evinde oturuyorlardı. Şahısların evde alkol aldıkları sırada, S.G.Ö., Cengiz Ş.'nin masa üzerinde duran beylik tabancasını eline aldı. 

HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, Cengiz Ş.'nin göğsüne isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengiz Ş. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ameliyata alınan yaralı uzman onbaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen S.G.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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