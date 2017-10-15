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Gelini düğüne değil maça götürdü

Bu akşam Kızılcıhamam’da dünya evine girecek olan Ankaragücü taraftarı çift, İrem Şengül ve Ali Bölük önce maç sonra düğüne gideceğiz dediler

Gelini düğüne değil maça götürdü

Bu akşam Kızılcıhamam’da dünya evine girecek olan Ankaragücü taraftarı çift, İrem Şengül ve Ali Bölük önce maç sonra düğüne gideceğiz dediler

15 Ekim 2017 Pazar 15:48
Gelini düğüne değil maça götürdü
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FANATİK Ankaragücü taraftarı olduğu belirtilen damat Ali Bölük "maç varken düğüne gidemem" diyerek düğün önesi müstakbel eşi ile stadyumun yolunu tuttu.

Damat, "gelin İrem Şengül de artık Ankaragücülü" oldu" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İrem ŞengülAli Bölük
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