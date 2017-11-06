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Geceleri kapı koluna bardak koyun! Bakın ne işe yarıyor
Geceleri kapı koluna bardak koyun!...
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Geceleri kapı koluna bardak koyun! Bakın ne işe yarıyor

Bardak genellikle sıvı ihtiyacını karşılamak adına kullanılan bir eşya olarak bilinir. Ancak birazdan vereceğimiz yöntemle bardağın sadece bu ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olmayacağını öğreneceksiniz...

Geceleri kapı koluna bardak koyun! Bakın ne işe yarıyor

Bardak genellikle sıvı ihtiyacını karşılamak adına kullanılan bir eşya olarak bilinir. Ancak birazdan vereceğimiz yöntemle bardağın sadece bu ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olmayacağını öğreneceksiniz...

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:55
Geceleri kapı koluna bardak koyun! Bakın ne işe yarıyor
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DAHA önce evinize hiç hırsız girdiği oldu mu? Evine hırsız girenlerin hayatı o günden itibaren değişir. Geceleri en küçük seste ürkerler. Abcak artık hiç korkmayacaksınız. Vereceğimiz yöntemle artık evinize hırsız gitmesi mümkün olmayacak.
Soutaoboa'da paylaşılan ipucu sayesinde evinize birisi girmeye çalıştığında hemen farkına varacaksınız.
Öncelikle kapı kolunuzun girebileceği bir cam bardağa ihtiyacınız var. Bardağı kapı koluna dikkatlice tutturun.
Bir bardağa daha ihtiyacınız var. Bunun da yatay şekilde duran bardağın üzerine dikey biçimde koyun.
Evinize birisi girmeye çalıştığında cam bardak yere düşecek ve sesine hemen uyanacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
KAPI KOLUBardak
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