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Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı? Bakın şimdi ne yapıyor

Garip filminde Fatoş'u hatırlamayan yoktur. Peki şimdi bu ufaklık ne yapıyor, nasıl değişti merak etiniz mi?

Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı? Bakın şimdi ne yapıyor

Garip filminde Fatoş'u hatırlamayan yoktur. Peki şimdi bu ufaklık ne yapıyor, nasıl değişti merak etiniz mi?

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:55
Garip filminin Fatoş'unu hatırladınız mı? Bakın şimdi ne yapıyor
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KUNDAK içinde deniz kıyısına bırakılan bir bebek, onu bulup sahiplenen bir adam... Bitmeyen Galatasay - Beşiktaş rekabeti, ödenmeyen ev kirası, ilaç parası bulmak için satılan köstekli saat, bir anda çıkagelen öz baba!

Yıllar önce Kemal Sunal ile birlikte oynadığı "Garip" filmiyle şöhreti yakalayan dönemin minik yıldızı Ece Alton.

Garip filminin ardından; Gecenin Öteki Yüzü (dizi), Beyaz Bisiklet, Keşanlı Ali Destanı, Öncüler Çocuk Kulübü (dizi), Emel Sayın ile 23 Nisan klipleri ve Halit Kıvanç ile TRT Çocuk Şenliği gibi bir çok projede yer almış Alton.

SENARYOLAR İSTEDİĞİ GİBİ OLMAYINCA SETİ BIRAKTI

Ece Alton'un kameralardan uzaklaşma sebebi çocuklara uygun senaryoların gelmemesiymiş.

Ece Alton, bu yoğunluk arasında okula pek fazla vakit ayıramamış. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyup, aynı bölümde yüksek lisans yapmış.

Okula gidip gelirken bir seyahat acentasında turizm ile tanışmış. Acenta, otel, konferans derken bütün harçlıklarını bu şekilde çıkarmaya başlamış. Yüksek lisans bitip doktora yapmaya başlayınca bir yandan da Turizm Otelcilik okumuş. Kendini turizme adayan Ece Alton, şu sıralar sahibi olduğu 5 odalı otelin işletmeciliğini yapıyor.

Şu sıralar oteli bahar hazırlığında olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
GARİP FİLMİFATOŞ
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