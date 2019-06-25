Futbolcunun karıştığı kazada, kendi düğününe giden çift öldü!

MEKSİKA Ligi takımlarından Santos'un genç takımında oynayan 20 yaşındaki futbolcu Joao Maleck, ölümcül bir trafik kazasına karıştı. Ülkesinde yeni evli bir çiftin hayatını kaybettiği kaza sonrası Joao Maleck, alkollü olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Joao Maleck'in direksiyon başında alkollü olabileceği belirtildi. İnanılmaz bir trajedi yaşatan Joao Maleck, bir çiftin evlendikleri gün hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

Kazaya neden olduğu gece Instagram'dan "hikaye" paylaşan ve bir gece kulübünde elinde bardakla dans eden Maleck'in kaza sonrasında hesabı kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Gelecek vadeden futbolcular arasında gösterilen Joao Maleck, sezonun sona ermesinin ardından ülkesi Meksika'ya gitti. Guadalajara'da tatilini geçiren Joao Maleck, sabah dokuz saatlerinde arabası ile yolculuk yaparken ölümlü bir kazaya sebebiyet verdi. O gün evlenen ve düğüne giden bir çiftin yer aldığı araca arkadan sert bir şekilde çarpan Joao Maleck, Alejandro Castra ve Marijo Peno isimli çiftin ölümüne neden oldu. Kendisi de ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Joao Maleck hakkında soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE, AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Polis, Joao Maleck'in arabayı kullandığı sırada alkollü olduğundan şüpheleniyor. Eğer testler sonucunda Joao Maleck'in alkollü olduğu tespit edilirse, genç futbolcuyu ağır bir ceza bekliyor. Joao Maleck, alkollü bir şekilde ölümcül bir kazaya karıştığı için en az 10 yıl hapis cezası alacağı belirtiliyor. Kamerunlu eski futbolcu Jean-Claude Maleck ile Meksikalı bir annenin çocuğu olan Joao Maleck'in profsyonel futbolculuk kariyeri, ceza alması durumunda, başlamadan bitecek. Joao Maleck, Santos altyapısında oynadığı dönemde büyük kulüplerin dikkatini çekmişti. İlk olarak Porto'ya kiralanan Joao Maleck, daha sonra ise Sevilla tarafından satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. Sevilla'nın B takımında forma giyen Joao Maleck'in İspanyol kulübü tarafından satın alma opsiyonunun ödenmesine, kaza sonrası pek ihtimal verilmiyor. Joao Maleck, Meksika'nın genç milli takımlarında da forma giyiyordu.