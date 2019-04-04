Fırıncıya 'ucuz ekmek satma' dayağı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde fırın sahibi aileden 3 kişi, ucuza ekmek satan rakip fırın sahibinin burnunu kırdı. Olay, Ormanlı belde merkezinde önceki gün yaşandı. Fırın sahibi Bayram Tetik aracına ekmek yüklediği sırada yanına aynı beldede fırın sahibi olan Y.S., A.S. ve M.S. geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.S.'nin yumruk attığı Bayram Tetik'in burnu kırıldı. Kavgayı, çevredeki esnaf ayırdı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Bayram Tetik, rakip fırın sahiplerinin, kendisine 250 gram ekmeği 1 liradan sattığı için saldırdığını söyledi.

'EKMEĞİ 1 LİRADAN SATMASI NEDENİYLE ZOR DURUMDA KALDIK'

Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 liradan sattığını ve satmaya devam edeceğini belirten Tetik, jandarmaya giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Jandarma 3 saldırganın ifadesine başvurdu. Y.S. ifadesinde Bayram Tetik'in ekmeği 1 liradan satması nedeniyle zor durumda kaldıklarını, ekmeğin her yerde olduğu gibi 1.5 liradan satılmasını istediklerini, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını anlattı.