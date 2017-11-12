Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?
Kıl dönmesi belirtileri nelerdir?
Kadınlar, prostat kanserinde erkeklerin hayatını kurtarıyor
Erkeklerin hayatını kurtarıyor
banner468

Filmleri aratmayan hayatını anlattı: Sabancılara ırgatlık yaptım

Ferdi Tayfur, filmlere konu olacak hayat hikayesini verdiği röportajda anlattı. "Babam öldürüldükten sonra çok zor günlerde yaşadım." diyen Tayfur, Sabancılara ırgatlık bile yaptığını belirtti

Filmleri aratmayan hayatını anlattı: Sabancılara ırgatlık yaptım

Ferdi Tayfur, filmlere konu olacak hayat hikayesini verdiği röportajda anlattı. "Babam öldürüldükten sonra çok zor günlerde yaşadım." diyen Tayfur, Sabancılara ırgatlık bile yaptığını belirtti

12 Kasım 2017 Pazar 12:16
Filmleri aratmayan hayatını anlattı: Sabancılara ırgatlık yaptım
banner404

ÜNLÜ şarkıcı Ferdi Tayfur, Posta gazetesine verdiği röportajda zorlu yaşam sürecini anlattı. Başkaları gibi tepeden inmediğini söyleyen Tayfur, "Sakıp Sabancı'ya ırgatlık yaptım yine olsa yine yaparım." dedi.

"BABAM ÖLDÜRÜLDÜ"

Ferdi Tayfur, "Babam ben küçükken öldürüldü. Bunun hüznü ve ezikliği oldu hep içimde. Babam askerden geldiği gecenin ertesi günü gitti, bir daha gelmedi." diyerek 5,5 yaşında yaşadığı zorlu anları anlattı.

"IRGATLIK YAPTIM"

Sakıp Bey'in  Adana  Ceyhan'daki Mısırlı Çiftliği'nde ırgatlık yaptığını söyleyen  Ferdi Tayfur, "Yıllar sonra Sakıp Bey ile konuştuk. Dedim ki, 'Abi, ben sizin ekmeğinizi çok yedim. Eniştem sizin orada çiftçi başıydı. Ben de onun yanında çalıştım.' O da, 'Mücadeleciymişsin' dedi. Neysem oyum. Sahnede nasılsam, kuliste de, evde de aynıydım. Bende şımarıklık yoktur. Bu arada 'Arabesk müzik' diyorlar.  Türkiye'de herkes arabesk. Hayatlar arabesk. Üç beş aile sosyete. Onların da köküne bak, nereden gelmişler ki? Devlet onların babalarına inanmış atölye, fabrika kurdurmuş. İşin özeti: Arabesklik kanımızda var." ifadelerinde bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sakıp SabancıFerdi TayfurMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maratonda evlenme teklifi
Maratonda evlenme teklifi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Kaldırımda gördüğü balonla şov yapmak isterken karizmayı çizdirdi!
Kaldırımda gördüğü balonla şov yapmak isterken karizmayı çizdirdi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim