Filmleri aratmayan hayatını anlattı: Sabancılara ırgatlık yaptım

ÜNLÜ şarkıcı Ferdi Tayfur, Posta gazetesine verdiği röportajda zorlu yaşam sürecini anlattı. Başkaları gibi tepeden inmediğini söyleyen Tayfur, "Sakıp Sabancı'ya ırgatlık yaptım yine olsa yine yaparım." dedi.

"BABAM ÖLDÜRÜLDÜ"

Ferdi Tayfur, "Babam ben küçükken öldürüldü. Bunun hüznü ve ezikliği oldu hep içimde. Babam askerden geldiği gecenin ertesi günü gitti, bir daha gelmedi." diyerek 5,5 yaşında yaşadığı zorlu anları anlattı.

"IRGATLIK YAPTIM"

Sakıp Bey'in Adana Ceyhan'daki Mısırlı Çiftliği'nde ırgatlık yaptığını söyleyen Ferdi Tayfur, "Yıllar sonra Sakıp Bey ile konuştuk. Dedim ki, 'Abi, ben sizin ekmeğinizi çok yedim. Eniştem sizin orada çiftçi başıydı. Ben de onun yanında çalıştım.' O da, 'Mücadeleciymişsin' dedi. Neysem oyum. Sahnede nasılsam, kuliste de, evde de aynıydım. Bende şımarıklık yoktur. Bu arada 'Arabesk müzik' diyorlar. Türkiye'de herkes arabesk. Hayatlar arabesk. Üç beş aile sosyete. Onların da köküne bak, nereden gelmişler ki? Devlet onların babalarına inanmış atölye, fabrika kurdurmuş. İşin özeti: Arabesklik kanımızda var." ifadelerinde bulundu.