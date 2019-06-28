Film gibi olay! İkizinin yerine geçip cezaevinden firar etti

Mersin'de cezaevindeki açık görüş sırasında ikiziyle yer değiştirip firar eden zanlı, saklandığı evde yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Film gibi olay! İkizinin yerine geçip cezaevinden firar etti
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MERSİN'de tutuklu bulunan Hasan A., açık görüşte kendisini ziyarete gelen ikizi Hüseyin A. ile yer değiştirip firar etti. Kısa sürede yakalanıp cezaevine tekrar konulan firarinin ikizi gözaltına alındı.

ZANLI AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Olay merkez Akdeniz ilçesindeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen açık görüşte mahkum Hasan A., iddiaya göre kendisini ziyarete gelen ikizi Hüseyin A. ile yer değiştirerek firar etti. Görüş sonrası sayım alan infaz koruma memurları, cezaevindeki kişinin Hasan A. olmadığını belirlendi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Hasan A.'nın gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Hasan A., Güneş Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde yakalanıp, cezaevine teslim edildi.  Hasan A.'nın kardeşi Hüseyin A. ise gözaltına alınırken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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