Film gibi olay! Birbirinden habersiz 7 kadınla aynı anda evlendi

41YAŞINDAKİ Ömer Sırtaş isimli adam, geçtiğimiz yıllarda 31 yaşındaki Sevgi D. isimli kadınla imam nikâhı kıydı ve çiftin bir çocukları oldu. Ömer Sırtaş'ın eve uğramamasını Sevgi D. hayvancılıkla uğraşıyor olmasına bağlıyordu.Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Ömer Sırtaş, bir süre önce eşine çiftlikte sıkıntılar yaşadığını fakat üzerinde kredi olduğu gerekçesiyle zor duruma düştüğünü belirtti. Eşiyle görüşen Ömer, kaynanasının kendisi için kredi çekmesini istedi. Yaşanan sıkıntılar karşısında kızı Sevgi'nin ısrarı sonrası, genç kadının annesinin damadı için kredi çekmeyi kabul etti.Sevgi D.'nin annesi Ömer Sırtaş için kredi çekti. Kredi borcunun aylarca ödenmemesi üzerine Sevgi D.'nin annesi Sırtaş'ı aradı. Telefonu 39 yaşındaki Selin E'nin açması üzerine anne şoke oldu. Çünkü kadın telefonu, "Eşimi neden arıyorsunuz?" diyerek açtı. Sevgi D'nin annesi ise şaşkınlık içinde Ömer Sırtaş'ın kızıyla evli olduğunu söyledi.Duydukları sonrası eşine durumu anlatan 39 yaşındaki Selin, eşinin, "Yanlış numara" şeklindeki beyanıyla karşı karşıya kaldı. Fakat Sırtaş'a inanmayan ve kendisini arayan numarayı yeniden arayan Selin, kaynanayla konuştu ve Ömer'in Sevgi ile evli olduğunu hatta bir de erkek çocukları olduğunu öğrendi. Selin ise Sırtaş'la 7 yıldır evliydi ve iki çocuğu bulunuyordu.Sırtaş ise, kendisine iftira atıldığını, Sevgi D.'yi ve ailesini tanımadığını söz konusu çocuğun ise kendisinden olmadığını ileri sürüp bir de DNA tespiti için dava açtı. Eşini inandırmak için bu yola başvuran Ömer'e mahkemeden kötü haber geldi. Çünkü Ömer, o çocuğun yüzde 99 oranında babasıydı. Mahkemede başka bir şok yaşayan iki kadın, Ömer Sırtaş'ın 3 çocuğu daha olduğunu öğrendi. Mahkeme sonrası kocalarının kendilerini aldattığından emin olan iki kadın, Sırtaş'ın diğer çocuklarının annelerini bulmak için yola koyuldu. Kadınlar, Sırtaş'ın İstanbul'un her bölgesinde evi ve her evinde eşleri ve çocuklarının olduğunu öğreniyorlardı. İki eş, yaptığı araştırmada Sırtaş'ın 5 eşine ve 3 çocuğuna daha ulaştı. 7 eşin de birbirinden haberleri yoktu. Sırtaş'ın eşleri sırayla; Dilşad Ö., Aliye A.,Satiye Ö., Selin E. Sevgi D., Sabriye G. Ve Melek B. idi.