Fıkra değil gerçek! Evini onardı hapis cezası aldı

TRABZONLU Yusuf Gurbetoğlu, 1958 yılında kendisine geleneksel Karadeniz mimarisiyle Trabzon'un Of ilçesinde bağlı Ballıca Mahallesi’nde bir ev yaptı. 2005 yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, iddialara göre yaşlı adamdan habersiz evi “Kültür varlığı” ilan etti. Evinin koruma altına alındığından habersiz olan Gurbetoğlu, 2011 yılında ahşap olan evinin çatı kiremitlerini değiştirip bazı küçük tadilatlar yaptı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Evinin devlet tarafından koruma altına alındığından habersiz yaşamına devam eden Yusuf Gurnetoğlu’na 2017 yılında evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi elleriyle yaptığı evinin devlet tarafından koruma altına alındığını öğrenen yaşlı adama, kendi evinde tadilat yaptığı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan dava açıldığını öğrendi.

HAPİS CEZASI ALDI

Yapılan yargılamalarda Gurbetoğlu evinin koruma altına alındığını bilmediğini ve kendisinin suçsuz olduğunu dile getirdi. Ancak alınan bilirkişi raporunda, evde yapılan değişikliğin tarihi dokuya zarar verdiğini belirtince mahkeme yaşlı adama, tarihi eser ilan edildiğini bilmediği evinin tadilatını yaptığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

YENİDEN YARGILANACAK

Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Ancak İl Kültür Müdürlüğü’nün avukatı karara itiraz etti. Gurbetoğlu, önümüzdeki günlerde Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıkacak.

TORUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaşlı adamın başına gelen olayı İstanbul Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan torunu Furkan Gurbetoğlu sosyal medyadan paylaştı. Sözcü’ye konuşan Furkan Gurbetoğlu, “Normalde eviniz kültür varlığı ilan edilince ne beklersiniz? Gelirler evinize, tebrik ve takdir ederler. Derler ki; ‘Bu ev bundan sonra devletin koruma ve gözetiminde. Bir ihtiyacınız olduğu zaman haber verin falan filan' derler. Ama öyle olmadı. Dedeme ceza verdiler. Üstelik Kültür Müdürlüğümüzün avukatı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına itiraz etti. Devletimiz, 83 yaşında dedemin kendi eliyle yaptığı evinde tadilat yaptığı için illa hapis yatmasını istiyor” diye konuştu.

KAYNAK: SÖZCÜ