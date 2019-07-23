Ferrari'yi paramparça ettiler!

DÜNYA, Filipinler'de imha edilen 306 bin dolarlık Ferrari'yi konuşuyor. İmhayı, başkent Manila'daki Gümrük Bürosu gerçekleştirdi. Lüks araç, Camama Auto Hub adlı firma tarafından ülkeye parçalar halinde sokuldu. Araç getirilmeden önce motoru ve iki kapısı ayrıldı. Mayıs ayındaki operasyonda kaçak Ferrari yakalandı. Gümrük Bürosunun otoparkına çekilen Ferrari'nin üzerine bir buldozer çıktı. Buldozer, yaklaşık 1 milyon 750 bin lira değerindeki lüks aracı paramparça etti. Filipinlerli yetkililer ayrıca yakalanan sigara yapma makinesi ve sigaraları da imha etti. Tamamı sahte olan ürünlere Tacloban şehrindeki bir depoda el konmuştu.