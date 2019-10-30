Evlilik kararı almıştı! Dakikalar sonra 20 metre yüksekten yere çakıldı

TALİHSİZ Hannah Lowe, profesyonel dağcı, aynı zamanda da kariyerinin başında bir muhasebeciydi.29 yaşındaki genç kadın, sevgilisi Adam Stanaway ile birlikte maceracı bir çiftti. Birlikte doğa yürüyüşleri ve dağ tırmanışları yapıyordu.Hannah, bugüne dek ailesi ve sevgilisi Adam ile birlikte Birleşik Krallık'ın en yüksek dağlarına tırmanmıştı. Çift, Edale kasabasında yürüyüşe çıktı. Hannah'nın annesi ve kız kardeşi de onlara eşlik etti.Üç saatlik yürüyüş sonrasında bölgedeki ulusal park Kinder Scout'a çıktılar ve burada keyifli bir piknik yaptılar. Hannah ve Adam çifti, başbaşa zaman geçirmek istediği için genç kadının annesi ve kardeşinden ayrılarak tepenin zirvesine çıktı.Ertesi gün, sevgilisi Adam'ın 30'uncu doğum günüydü. Çift burada gelecek planları yapmaya başladı ve birlikte bir ev almaya, sonra da evlenmeye karar verdi.Ancak bu rüya an kısa sürdü. Bir anlık dikkatsizlikle ayağı kayan Hannah, 20 metre yükseklikten devasa şelaleye çakıldı.Adam o anları şöyle anlattı: "Zirveye ulaştıktan sonra biraz oturduk. Yarın birlikte ev alacaktık. Evimize taşındıktan sonra evleniriz diye düşünüyorduk. Kayaların üzerinde biraz oturduk. Sonra kalktık. Aşağı inip Hannah'nın annesi ve kız kardeşinin yanına dönecektik. Hannah kalktı, arkasını döndü ve bir anda dengesini kaybetti. Onu sırt çantasından yakalamaya çalıştım ancak başaramadım.""Aşağı öylece bakakaldım. Hannah'nın annesine bağırdım ve yardım çağırmasını söyledim." "Durumunu kontrol etmek için aşağı inmeye çalıştık ama çok dikti. Yardım çağırdık. Ekipler geldikten sonra Hannah'nın hayatını kaybetmiş olduğu haberini aldım." "Hayallerimiz yarım kaldı..Çok üzgünüm..."