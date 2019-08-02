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Evlenmeden cinsel ilişkiye girdi diye 100 kez kırbaçlandı!

Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinin Banda Açe kentinde, evlenmeden cinsel ilişkiye girdiği öğrenilen 22 yaşındaki bir çift halkın içinde 100 kez kırbaçlandı.

YAŞAM 02.08.2019, 11:19 Melike Temir
Evlenmeden cinsel ilişkiye girdi diye 100 kez kırbaçlandı!
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ENDONEZYA'nın Açe eyaletinde geçtiğimiz çarşamba günü evlenmeden önce cinsel ilişkiye giren 22 yaşındaki çifte Lhokseumawe'deki bir stadyumda kırbaç cezası verildi.Peçeli bir görevli tarafından uygulanan kırbaç cezasında, çok acı veren bir ahşap baston kullanıldı.100'er kırbaç ceza alan çiftten kadın, infaz sırasında sinir krizi geçirdi.Kadın acı çekerken vatandaşlar öylece izledi.. Kısa bir süre cezanın infazına ara verilirken kadın, doktorla görüştürüldü. Sonra 100 kırbaç tamamlandı.Ceza alan üçüncü kişiyse 19 yaşında bir adam oldu. Genç adamın ceza alma sebebi kendinden yaşça küçük biriyle cinsel ilişkide bulunmak olduğu belirtildi.

Endonezya'da şeriatın hüküm sürdüğü tek bölge: Aceh

Uzun zaman süren çatışmaların ardından, dünyanın müslüman yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Aceh, 2001 yılında kazandığı otonomi neticesinde şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. O zamandan bu yana da eşcinsellik ve zina kırbaç cezasıyla cezalandırılıyor.

#Endonezya #Evlenmeden cinsel ilişki #cinsel ilişki #kırbaçlandı #Banda Açe
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