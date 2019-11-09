Evladını o halde görünce kalp krizi geçirerek öldü
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyünde meydana gelen olayda aralarında 10 yıl önce olan husumeti unutmayan bir kişi husumetlisini silahla yaraladı.
YAŞAM 09.11.2019, 20:42
EDİNİLEN bilgilere göre, Konya'da gardiyan olarak görev yapan İsmet Turan Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyünde bir nişan törenine katılmak üzere köyüne geldi. Nişan töreninde oturan İsmet Turan'ın 10 yıl önce tartıştığı Aşir isimli şahıs tarafından sırtından 3 el ateş ederek yaraladı.
Olaya şahit olan İsmet Turan'ın annesi Yeter Turan ise olay yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken ağır yaralanan İsmet Turan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Nevşehir Devlet Hastanesinde durumu ağır olan Turgut'un tedavisinin yapılması için Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.
Ağır yaralanan İsmet Turan'ın evli ve henüz 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Malatyaspor
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|3. Erzurum BB
|11
|18
|4. Ümraniye
|10
|17
|5. Balıkesirspor
|10
|17
|6. Menemen Belediyespor
|11
|17
|7. Fatih Karagümrük
|10
|16
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|10
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Chelsea
|12
|26
|3. Man City
|11
|25
|4. Leicester City
|11
|23
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|11
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|23
|2. Barcelona
|11
|22
|3. Real Madrid
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6