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Evin havasını temizleyen bitkiler

Evinizin havasını saran kimyasalları ve kanserojen maddeleri, süs bitkilerinin temizleyici etkisiyle yok edebilirsiniz. İşte, evinizin havasını temizleyen o bitkiler

Evin havasını temizleyen bitkiler

Evinizin havasını saran kimyasalları ve kanserojen maddeleri, süs bitkilerinin temizleyici etkisiyle yok edebilirsiniz. İşte, evinizin havasını temizleyen o bitkiler

28 Şubat 2015 Cumartesi 10:29
Evin havasını temizleyen bitkiler
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DIŞARIDAKİ kirli havaya müdahale etme şansımız az olsa da evimiz için daha fazlasını yapabiliriz. Evimizin havasını temizlemek için süs bitkilerinden yardım alabiliriz. Hangi bitkileri ne amaçla kullanabileceğimiz sorusunun yanıtını Selen Özarslan Aktar'ın hazırladığı Ekolojik Yaşam Rehberi'nden aktarıyoruz. 
"NASA (National Aeronautics and Space Administiration) tarafından evin havasının temizlenmesi için süs bitkileri tavsiye ediliyor. Süs bitkileri gerçek hava temizleyicileridir. Evinize 10 metrekarede bir geniş yapraklı, çeşitli süs bitkileri koyun. Bitkiler evdeki oksijen seviyesini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda da havada biriken toksinlerin yüzde 87’sini temizleyebilir. Evdeki bitkiler çevreyi nemlendirdikleri için özellikle rutubetli bir eviniz varsa küflenmeye sebebiyet vermemesi açısından lüzumundan fazla sulamamaya dikkat edin. 
Philodendron, yeşil örümcek bitkisi (green spider plant), dracena (dracaenas), palmiye, eğreltiotu, sarmaşık, barış çiçeği (peaces lilies), bal mumu ve papatyalar ev havasındaki kirlilikleri gidermede en etkililerindendir. Bu bitkiler fazla ışığa ihtiyaçları olmadığı için evin her odasına konabilir ve farklarını çok kısa sürede hissedebilirsiniz. Eğer kalabalık bir şehirde veya çok trafikli bir caddede yaşıyorsanız, çam ağacı veya bitkisi de faydalı olabilir. Çamın, egzoz, karbondioksit ve diğer sanayi kirliliklerine karşı inanılmaz bir emiciliği vardır. 
Açelya, amonyak emer. Kasımpatı ise boyalarda bulunan trikloretilen maddesini yok eder. Ağlayan incir (Ficus), evimizin her tarafında bulunan formol maddesini temizler. Philodendron tahta eşyaların imalatında kullanılan zehirli maddeleri temizler ve su buharı salarak odanın kuruluğunu engeller. 
Kurdele çiçeği (Chlorophytum), karbonmonoksit ve formaldehit ile beslenir ve alerji yapan maddeleri de yok ederek havayı solunabilir hale getirir. Sarmaşık ise plastik, deterjan, mürekkep ve sigara dumanında bulunan benzen maddesini yok eder. 
Kurdele çiçeği ve örümcek bitkisi, karbonmonoksiti yüzde 96 oranında yok eder. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve zehirlidir. Otomobil, jeneratör, sıcak su üreten şofbenler, duvar kağıdı çıkarıcıları, sigara dumanı karbonmonoksit üretiminin ana sebepleridir. 
Spatilyum ve kaynana dili de yine benzen ve türevlerini yok eder. Koridorlara ve az ısıtılan odalara konulmalıdır. Spatilyum, örümcek bitkisi ve ağlayan incir genel olarak formol denilen zehiri yüzde 50 ile yüzde 86 miktarında yok eder. Yatak odasına konması tavsiye edilir. Formol, orman yangınlarından, sigara dumanından, otomobil egzozlarından salgılanır. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından kesinlikle kanser yaptığı bildirildi. 
Spatilyum, peygamber kılıcı (Sansevieria), dracaena marginata, kaynana dili, muhtemelen kanser yaptığı düşünülen trikloretilen maddesini inhibe eder. Bu madde deriyi ve mukozayı tahriş eder ve sinir sistemi için çok zararlıdır. Çözücülerde, metal yağı çözücülerinde, kuru temizlemede, organik kimyasalların bozulması esnasında çıkar. 
Philodendron, PCP (pentaklorofenol) maddesini inhibe eder. Bu madde kanserojen olup ahşaplarda koruyucu olarak kullanılan malzemelerde ve kağıt hamurunda bulunur. 
Havayı temizleyen bitkileri yatak odanıza da koyabilirsiniz. Bitkiler gündüz oksijen gece karbondioksit salgılarlar ama gündüz salgıladıkları oksijenin yanında gece salgıladıkları karbondioksit önemsiz kalır."
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Son Güncelleme: 27.02.2015 17:31
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