Eve zorla giren 4 kişi, engelli kadına hayatının kabusunu yaşattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, engelli kadının evine zorla girerek cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eve zorla giren 4 kişi, engelli kadına hayatının kabusunu yaşattı
banner404

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, önceki gece Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.K. (66), M.A. (49), E.C.(51) ve A.T (49), zorla evine girdikleri engelli N.K.'yı darp etti. N.K.'ya cinsel istismarda da bulunan 4 kişi, daha sonra kaçtı. Bağırarak yardım istemesi üzerine mahallelinin yardımına koştuğu N.K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olaydan sonra yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.K., M.A. ve E.C. tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını...
'Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını...
  1. SAĞLIK

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner533

banner518

banner481

banner472

banner479