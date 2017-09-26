Eve siparişte kendi mutfağına en çok sahip çıkan ülke...

YEMEKSEPETİ, Delivery Hero rakamlarını baz alarak yaptığı araştırmasıyla, Asya'dan Avrupa'ya Ortadoğu'dan Güney Amerika'ya dünyanın dört bir yanındaki eve sipariş alışkanlıklarını ortaya koydu.
Tüm dünyada en çok rağbet gören mutfak, toplam siparişlerin yüzde 10'unu oluşturan İtalyan mutfağı olurken, Türkiye, Güney Amerikalılar ve Koreliler kendi lokal yemeklerini ilk sıralara taşıdı.
Avrupalılar en çok Uzakdoğu tariflerini tercih ederken, Ortadoğu'nun ilk tercihleri ise tüm dünyadan farklı olarak burger ve tatlı oldu.
İşte ülkelerin eve sipariş alışkanlıkları…
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