Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı!

Evinde kız kardeşiyle birlikte yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı. M.S.Ş. olay yerinden kaçtı.

Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı!
banner404

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. İdiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.'yi görünce evde kavga çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.'yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
WhatsApp'ta yanlış kişiye fotoğraf gönderme...
WhatsApp'ta yanlış kişiye fotoğraf gönderme...
  1. TEKNOLOJİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479