Ev ilanlarına bakanlar şoke oldu! Yatak odasında rezalet kare

ABD'de bir emlak sitesine yüklenen fotoğraf, o anda ev aramak için siteye giren herkesi şoka uğrattı.

UTANÇ VERİCİ FOTOĞRAF

Tennessee'ye bağlı Nashville'deki dört yatak odalı bir evi gösteren onlarca fotoğraf arasında, banyoda cinsel ilişkiye giren bir kadın ve bir erkek de vardı. Emlakçı Miguel Calvo, 399 bin dolar değer biçtiği eve yatak odasında çekilmiş özel kareyi de yanlışlıkla eklemişti.

KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Büyük rezaletin ortaya çıkmasıyla Calvo fotoğraftakinin kendisi olduğunu kabul etti.