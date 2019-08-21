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Etek altı görüntüler çektiği iddiasıyla tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla marketlerde kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan apartman görevlisi A.Ç. (36), mahkemece tutuklandı.

YAŞAM 21.08.2019, 14:24 Osman Abaz
Etek altı görüntüler çektiği iddiasıyla tutuklandı
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OLAY, Çorlu'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası A.Ç., iddiaya göre, ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gittiği markette kadınların gizlice etek altı görüntülerini çekti. Bu sırada markette bulunan kadın, A.Ç.'nin ayak hareketlerinden şüphelenerek, durumu çalışanlara bildirdi. İhbar üzerine markete gelen polisler, A.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. A.Ç.'nin yapılan üst aramasında, ayakkabısına yerleştirdiği gizli kamera düzeneği ele geçirildi. A.Ç.'nin cep telefonunda ise gizlice çekilmiş çok sayıda kadının etek altı görüntüleri bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

    #Çorlu #esentepe mahallesi #etek altı #kamera
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