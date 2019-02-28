Et lokantasında hesaba 'pompalı'yla itiraz ettiler!

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, saat 02.30 sıralarında Bora O.'ya ait et restoranına müşteri olarak gelen 2 kişi, gelen hesap nedeniyle iş yeri çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden çıkan ismi henüz belirlenemeyen 2 kişi, otomobille restoranın önünden geçerken pompalı tüfekle ateş açtı. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada yapılan saldırıda mermilerin ikisi cama isabet etti.

OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTILAR

Habere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Doğukent Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sırasında saldırganlar otomobili terk edip, yaya olarak kaçtı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, suç aleti pompalı tüfeğe el koydu.

POLİS, İKİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İş yerinin güvenlik kameralarını izleyen, çalışanların ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.