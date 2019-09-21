Eski sevgili dehşet saçtı! 19 yaşındaki fenomen kanlar içinde bulundu

UKRAYNALI Instagram fenomeni Olga Burdeynaya, kıskançlık krizine giren eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı.Odessa şehrinde meydana gelen olayda, Olga Burdeynaya, eski erkek arkadaşı Alexei D. ile kıskançlık meselesi yüzünden tartıştı. Gözü dönmüş zanlı, 19 yaşındaki Olga Burdeynaya'yı 19 kere bıçaklayıp olay yerinden uzaklaştı.Karaciğer ve boynuna aldığı bıçak darbeleri ile aşırı kan kaybeden Olga, o sırada yoldan geçen bir vatandaşın ambulansı araması üzerine hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.Talihsiz genç kız, kendisini 19 kez bıçaklayıp ölüme terk eden eski erkek arkadaşının, mahkemeye dahi çıkmadan kefaretle serbest bırakılmasına ''Yaşadığım acı ve hayal kırıklığının sınırı yok'' diyerek isyan etti.