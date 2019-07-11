Eski kocasını cinayetten ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı!

KIRIKKALE'de yabancı uyruklu bir kadın eski kocasının cinayet işlediğini polise ihbar etmesi sonrası, evin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında ceset parçaları ortaya çıkartıldı. Olay, Selim Özer Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aydır tek katlı bir evde çocuklarıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, eski kocasının öldürdüğü kişiyi evinin bahçesine gömdüğünü polise ihbar etti.

CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evde arama ve bahçede kazı yapılması izninin çıkartılmasının ardından akşam saatlerinde iş makinesi ile kazı çalışması yapıldı. Toprağa gömülü bir şekilde henüz kimliği belli olmayan ceset parçaları ortaya çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı gözetiminde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evin bahçesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise caddenin her iki tarafını da şeritle kapatarak araç ve yaya geçişine izin vermiyor. Savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.