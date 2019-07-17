Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, Y.Y. (18), bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı Doğuş Ömer Şafak'ı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Y.Y. kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Olay, saat 15.30 sıralarında, Özkanlar semtinde 275/14 Sokak'taki parkta meydana geldi. Y.Y. bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı Doğuş Ömer Şafak ile karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Y.Y., yanındaki bıçakla liseden bu yıl mezun olan Şafak'ı göğsünden bıçakladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Doğuş Ömer Şafak kanla içinde yere yığılırken, Y.Y. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şafak, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğuş Ömer Şafak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Şafak'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olaydan sonra çalışma başlatan polis, Y.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kıs süre sonra suç aleti bıçakla yakalanan Y.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.