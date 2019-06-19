Eski karısını sokak ortasında bıçaklayan adamdan ilginç cevap

Beylikdüzü'nde cani adam eski eşini sokak ortasında bıçakladı. Cani, gazetecilerin "neden yaptınız" sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi.

Eski karısını sokak ortasında bıçaklayan adamdan ilginç cevap
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BEYLİKDÜZÜ'nde eski eşini sokak ortasında bıçaklayan Cevat A. adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorusuna, " Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRMİŞTİ

Olay, Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Asiye A. 3 ay önce boşandığı eşi Cevat A. tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklamıştı. Yaşanan olayın büyümesini ise çevredeki vatandaşlar engellemişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖZGÜRLÜK DEMEK NAMUSSUZLUK DEMEK DEĞİLDİR"

Cevat A. kendisine sorulan neden yaptınız sorusuna, "Özgürlük demek namussuzluk demek değildir" diyerek ilginç bir cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen şüpheli daha sonra ekip arabasına bindirilerek adliyeye sevk edildi.

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