Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövüp bıçakladı

Mardin'de gözü dönmüş cani, eski eşini henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tekme tokat dövdükten sonra çocuğunun gözü önünde bıçakladı.

Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövüp bıçakladı
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MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde bir kişi, 35 yaşındaki eski eşi H.D'yi çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, 35 yaşındaki eski eşi H.D. isimli kadını caddenin ortasında darp etti.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI

Tüm bunları çocuğunun gözü önünde yapan şahıs, daha sonra hızını alamayarak eski eşini bıçakladı. Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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