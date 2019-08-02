Eski eşe kanlı tuzak! Sokak ortasında boğazından bıçakladı

ANKARA'da, İran uyruklu Feher Alipoor (42), gelini ve torununun yanında eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Alipoor, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

EVİNE DOĞRU GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 22.00 sırlarında Etimesgut ilçesi i30 Ağustos Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. Feher Alipoor, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay önce taşındığı evine doğru giderken, eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

Boğazından ve karnından bıçaklanan Alipoor kanlar içinde yere yığıldı. Büyük korku yaşayan gelini ve torunu ise yol üzerindeki büfeye sığındı.

KURTARILAMADI

Saldırgan, geldiği otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alipoor, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis ekipler, ismi açıklanmayan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

PUSU KURMUŞ

Bu arada, saldırı anı, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobille gelişi, arka sokakta bekleyişi ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.