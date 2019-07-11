Eski eş dehşeti! Yaraladı, öldürdü, intihar etti

KONYA'da İrfan T. (47), eski eşi Güllü Koç'un (45) sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Kayhan'ı (47) iş yerinde av tüfeğiyle karnından vurarak, ağır yaraladı. İrfan T, ardından evine gittiği eski kayınvalidesi Sevim Koç'u (70) 2 el ateş ederek öldürdü. Kiralık otomobille kaçan İrfan T, aynı silahla aracın içinde yaşamına son verdi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde oturan, 2 çocuk babası İrfan T, dün otomobil kiraladı. İrfan T, otomobille şiddetli geçimsizlik yüzünden 1 yıl önce boşandığı Güllü Koç'un sevgilisi olduğunu iddia ettiği, evli Mehmet Kayhan'ın iş yerine geldi. Köprübaşı Mahallesi'ndeki dükkana giren İrfan T., av tüfeğiyle Kayhan'a ateş açtı. Karnından vurulan Kayhan, ağır yaralanırken, İrfan T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kayhan'ı ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Kayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

İrfan T. ise İnsuyu Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Sevim Koç'un evine geçti. Tüfekle eve giren İrfan T., salona kaçan Koç'un sırtına 2 el ateş etti. İrfan T., kiralık otomobille buradan da ayrıldı. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Sevim Koç'u tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

POLİS, ARAÇTA KANLAR İÇİNDE HAREKETSİZ BULDU

Polis ve jandarma ekipleri, Sevim Koç'un yakınlarının, cinayeti eski damadının işlediğini söylemesi üzerine harekete geçti. İrfan T.'nin kiralık otomobilinin, uydu takip cihazıyla Pınarbaşı Mahallesi'nde, Sülüklü Mahallesi yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, İrfan T.'yi araçta, kanlar içinde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede, İrfan T.'nin, aynı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi. İrfan T. ile Sevim Koç'un cansız bedenleri, otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İrfan T.'nin, evliyken, Güllü Koç'a şiddet uyguladığı iddiasıyla emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.